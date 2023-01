За шаг до финала. Костюк проиграла в полуфинале парного разряда Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла тандему ​Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии, который был посеян под 1-м номером.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился в двух сетах (2:6, 2:6).

В другом полуфинале сыграют дуэты Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония) [10] и Коко Гауфф / Джессика Пегула (США) [2].

🏆 Australian Open 2023

Женщины. Пары. 1/2 финала. 27 января

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) [1] – Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 6:2

Сетка турнира

The No.1 seeds are BACK in the #AusOpen final 👋@BKrejcikova & @K_Siniakova move past Kostyuk/Ruse, 6-2, 6-2!pic.twitter.com/7z6xyd7cHD