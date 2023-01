Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Определились полуфинальные пары

25 января в 12:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоласьжеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.

В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.

Лига наций. Финал четырех

Полуфиналы

Матч за третье место и финал пройдут в один день – 18 июня.

The 2023 #NationsLeague Finals!



🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4