Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Определились полуфинальные пары

25 января в 12:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоласьжеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.

В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.

Лига наций. Финал четырех

Полуфиналы

Нидерланды – Хорватия (14 июня)

Нидерланды – Хорватия (14 июня) Испания – Италия (15 июня)

Матч за третье место и финал пройдут в один день – 18 июня.