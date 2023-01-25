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Лига наций
25 января 2023, 12:25 | Обновлено 25 января 2023, 13:17
1493
0

Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Определились полуфинальные пары

Финал состоится 18 июня

25 января 2023, 12:25 | Обновлено 25 января 2023, 13:17
1493
0
Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Определились полуфинальные пары
UEFA

25 января в 12:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоласьжеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.

В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.

Лига наций. Финал четырех

Полуфиналы

  • Нидерланды – Хорватия (14 июня)
  • Испания – Италия (15 июня)

Матч за третье место и финал пройдут в один день – 18 июня.

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Источник УЕФА
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