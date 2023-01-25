Лига наций. Жеребьевка финала четырех. Определились полуфинальные пары
Финал состоится 18 июня
25 января в 12:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоласьжеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.
В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.
Лига наций. Финал четырех
Полуфиналы
- Нидерланды – Хорватия (14 июня)
- Испания – Италия (15 июня)
Матч за третье место и финал пройдут в один день – 18 июня.
The 2023 #NationsLeague Finals!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023
🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4
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