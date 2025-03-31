«И все же...» Защитник сборной Украины – об игре конкурентов против Бельгии
У Валерия Бондаря нет претензий к Матвиенко, Забарному и Сватку
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей – 4:3 в пользу бельгийцев.
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Центральный защитник национальной сборной Украины Валерий Бондарь высказался об игре своих конкурентов в этом поединке.
– В игре сборных Украины и Бельгии в Генте, ты мог выйти в старте, вместе с Матвиенко и Забарным в центре защиты?
– Мог, но такое решение главного тренера Сергея Реброва. Я вполне мог сыграть в схеме с тремя центральными защитниками. Если бы надо было сыграть в пять защитников – всегда готов выполнить указание нашего тренера. И все же я скажу, что наши защитники вполне нормально сыграли в Генце. Все справлялись до определенного времени. А ошибки у всех случаются. Сваток вполне неплохо справился со своей задачей.
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