«И все же...» Защитник сборной Украины – об игре конкурентов против Бельгии

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей – 4:3 в пользу бельгийцев.

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Центральный защитник национальной сборной Украины Валерий Бондарь высказался об игре своих конкурентов в этом поединке.

– В игре сборных Украины и Бельгии в Генте, ты мог выйти в старте, вместе с Матвиенко и Забарным в центре защиты?

– Мог, но такое решение главного тренера Сергея Реброва. Я вполне мог сыграть в схеме с тремя центральными защитниками. Если бы надо было сыграть в пять защитников – всегда готов выполнить указание нашего тренера. И все же я скажу, что наши защитники вполне нормально сыграли в Генце. Все справлялись до определенного времени. А ошибки у всех случаются. Сваток вполне неплохо справился со своей задачей.