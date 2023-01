Все решено. У Миколенко будет новый наставник

Руководство английского клуба «Эвертон» приняло решение о дальнейших отношениях с наставником команды Фрэнком Лэмпардом.

Сообщается, что 44-летний специалист покинет занимаемый пост. И произойти это может в ближайшие часы.

Напомним, в минувший уик-энд «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, в матче 21-го тура чемпионата Англии проиграл на выезде «Вест Хэму» со счетом 0:2. В таблице АПЛ «ириски» занимают 19-е место, имея 15 очков после 20-ти матчей.

🗣️ "The expectation is that at some point today Frank Lampard will be leaving his post as Everton manager."



Everton have reportedly made a decision on Frank Lampard's future.