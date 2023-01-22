ВИДЕО. 21-й тур АПЛ. Дебют Мудрика, провал Миколенко, ничья Ньюкасла

В субботу, 21 января, состоялись шесть матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Украинский вингер лондонского «Челси» сыграл свой первый матч в АПЛ против «Ливерпуля». Игра завершилась со счетом 0:0. Украинец Виталий Миколенко вместе с «Эвертоном» провалил матч против «Вест Хэма».

Голевой феерией завершился поединок «Лестера» и «Брайтона». Итоговый счет – 2:2. Также отметим, что «Ньюкасл», который сейчас находится на третьей позиции в таблице АПЛ, расписал мировую с «Кристал Пэлас».

АПЛ. 21-й тур. 21 января

Ливерпуль – Челси – 0:0

Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1

Вест Хэм – Эвертон – 2:0

Лестер – Брайтон – 2:0

Саутгемптон – Астон Вилла – 0:1

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:0