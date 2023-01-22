ВИДЕО. 21-й тур АПЛ. Дебют Мудрика, провал Миколенко, ничья Ньюкасла
Смотрите видеообзор шести матчей чемпионата Англии по футболу
В субботу, 21 января, состоялись шесть матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Украинский вингер лондонского «Челси» сыграл свой первый матч в АПЛ против «Ливерпуля». Игра завершилась со счетом 0:0. Украинец Виталий Миколенко вместе с «Эвертоном» провалил матч против «Вест Хэма».
Голевой феерией завершился поединок «Лестера» и «Брайтона». Итоговый счет – 2:2. Также отметим, что «Ньюкасл», который сейчас находится на третьей позиции в таблице АПЛ, расписал мировую с «Кристал Пэлас».
АПЛ. 21-й тур. 21 января
Ливерпуль – Челси – 0:0
Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1
Вест Хэм – Эвертон – 2:0
Лестер – Брайтон – 2:0
Саутгемптон – Астон Вилла – 0:1
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:0
События матча
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