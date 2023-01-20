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Кристал Пэлас
21.01.2023 19:30 - : -
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20 января 2023, 02:12 | Обновлено 20 января 2023, 02:26
26
0

Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок 21-го тура АПЛ

20 января 2023, 02:12 | Обновлено 20 января 2023, 02:26
26
0
Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января на «Селхерст Парк» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда сейчас играет откровенно не лучшим образом. Пока что складывается впечатление, что у Патрика Виейра и в Англии, как и в «Ницце», на предыдущем месте работы, 2-й год удается намного хуже, чем 1-й. Осенний отрезок «стекольщики» провели более-менее нормально. Но зимой они в основном проигрывали. Только совсем уж кризисный «Борнмут» получилось победить, причем 2:0 оформили на выезде. Но при этом столичный коллектив ухитрился даже из кубка вылететь, уступив скромному сейчас «Саутгемптону». Впрочем, с «Челси», другим неудачником розыгрыша, могли зацепиться хотя бы за ничью, но проиграли 0:1. Фортуна отдала долг с «Манчестер Юнайтед»: там Олисе забил на 91-й минуте, оформив 1:1.

Ньюкасл

Клуб вполне обоснованно претендует на звание главного открытия этого сезона. Хотя, пожалуй, безоговорочное лидерство «Арсенала» впечатляет больше. Но и «сорок» точно никто не ждал видеть на уверенном 3-м месте, несмотря на прекрасный 2-й круг прошлого чемпионата. Да, помогает кризис привычных фаворитов, «Челси» с «Ливерпулем», и нестабильность «Тоттенхэма». Но, прежде всего, хороши сами «сороки». Они уже повторили свою рекордную беспроигрышную серию в Премьер-Лиге. Более того, у «черно-белых» только 1 поражение в этом розыгрыше АПЛ в 19 поединках, при 10 победах. Недавно они смогли не пропустить и не проиграть «канонирам», сыграв 0:0. Потом, правда, был кубковый вылет от «Шеффилд Уэнсдей». Но уже после него удалось пройти в полуфинал Кубка Лиги за счет солидных 2:0 с «Лестером». А в прошлом туре за счет позднего гола Исака «дожали» в концовке и крепкий «Фулхэм».

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках была победа «Ньюкасла» в основное время при 3-х ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что «Кристал Пэлас» выдаст 2 успешные игры за неделю. Ставим на победу «Ньюкасла» с коэффициентом - 1,88 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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