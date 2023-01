ВИДЕО. Хочу принести третью звезду ЛЧ. Фанаты Челси посвятили песню Мудрику

Болельщики лондонского клуба «Челси» посвятили песню украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику.

Текст песни:

Перевод песни:

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

He flew in from Ukraine

On Boehlys Private Plane

Mudryk said to me

Have Arsenal ever won the champions league ?

So I told him no

You know the place to go

Then he said to me

I wanna lift number 3 ⭐️⭐️⭐️🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎤🎤🎤🎤🎤 pic.twitter.com/aI02LyIv5I