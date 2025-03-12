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Англия
12 марта 2025, 21:52 | Обновлено 12 марта 2025, 22:42
2111
0

Ливерпуль готовит мегатрансфер за €150 млн. Уйдет неудачник матча с ПСЖ

«Красные» нацелились на трансфер Александера Исака

12 марта 2025, 21:52 | Обновлено 12 марта 2025, 22:42
2111
0
Ливерпуль готовит мегатрансфер за €150 млн. Уйдет неудачник матча с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Английский «Ливерпуль» запланировал мегатрансфер на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, «красные» планируют приобрести звездного нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. «Красным» придется выложить за звездного форварда из Швеции около 150 миллионов евро.

Часть этих денег «Ливерпуль» планирует получить за трансфер уругвайца Дарвина Нуньеса, которого руководство хочет продать летом. Нуньес после последнего «фиаско» в Лиге чемпионов против «ПСЖ» получил много критики от фанатов «Ливерпуля».

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Александер Исак Дарвин Нуньес трансферы АПЛ трансферы Ливерпуль Ньюкасл
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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