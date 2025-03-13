Зинченко отличился голом. Озвучена оценка украинца в матче ЛЧ Арсенал – ПСВ

12 марта состоялся второй поединок между клубами «Арсенал» и ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Местом проведения матча стал «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне.

Противостояние завершилось результативной ничьей – 2:2. Однако в следующий раунд прошли «канониры», которые в первом матче переиграли соперника со счетом 7:1.

После финального свистка статистический портал WhoScored озвучил оценки футболистов. Украинский защитник «Арсенала» вышел в стартовом составе и отыграл 79 минут. Кроме того, спортсмен стал автором первого забитого гола «канониров», за что получил от экспертов 7.1 балла.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий ПСВ Иван Перишич, сравнявший счет на 18-й минуте. В результате футболист получил 7.4 балла за свое выступление.

Оценка матча «Арсенал» – ПСВ от WhoScored