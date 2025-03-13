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Чемпионшип Англия
Портсмут
12.03.2025 21:45 – FT 1 : 2
Плимут
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Англия
13 марта 2025, 01:47 | Обновлено 13 марта 2025, 01:50
28
0

Белая полоса возвращается. Плимут вместе с Таловеровым обыграл Портсмут

Аутсайдер лиги оформил победу со счётом 2:1

13 марта 2025, 01:47 | Обновлено 13 марта 2025, 01:50
28
0
Белая полоса возвращается. Плимут вместе с Таловеровым обыграл Портсмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 марта, было проведено пять поединков 37-го тура Чемпионшипа.

В одном из матчей «Портсмут» на собственном поле принимал аутсайдера лиги «Плимут».

Футбольное противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 2:1. «Плимут» к 50-й минуте удалось дважды прошить ворота соперников и устроить комфортное преимущество. В свою очередь «Портсмут» хватило только на один ответный гол.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел в стартовом составе «Плимута» и провел весь матч на футбольном поле.

Этот триумф не изменил турнирное положение «Плимута» – команда осталась на последнем месте, однако в активе клуба уже 33 балла. А вот «Портсмут» занимает 17-е место, имея 42 пункта.

Чемпионшип. 37-й тур, 12 марта

«Портсмут» – «Плимут» – 1:2

Голы: Аушиш, 89 – Бунду, 44, Харди, 49

Фотогалерея матча:

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Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Портсмут
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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