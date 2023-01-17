Бускетс принял решение: к Роналду или нет? Аль-Наср предлагал €20 млн в год
34-летний испанец имеет контракт с «Барселоной» до лета 2023 года
Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс отказался переходить в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, информирует Tot Costa.
Боссы саудовского клуба предлагали Бускетсу стать партнером Криштиану Роналду и зарабатывать 20 млн евро в год.
34-летний испанец имеет контракт с каталонцами до лета 2023 года.
В текущем сезоне Бускетс провел 21 матч за «Барсу», без забитых голов.
⚠ Busquets hauria dit que no a 20 milions d'euros per temporada per jugar a l'equip de Cristiano Ronaldo a l'Aràbia Saudita 😳https://t.co/30gNn0UzOd pic.twitter.com/qaJsMyKT7I— Tot costa (@totcosta) January 17, 2023
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