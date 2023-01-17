Бускетс принял решение: к Роналду или нет? Аль-Наср предлагал €20 млн в год

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс отказался переходить в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, информирует Tot Costa.

Боссы саудовского клуба предлагали Бускетсу стать партнером Криштиану Роналду и зарабатывать 20 млн евро в год.

34-летний испанец имеет контракт с каталонцами до лета 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс провел 21 матч за «Барсу», без забитых голов.