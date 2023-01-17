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17 января 2023, 23:19 | Обновлено 17 января 2023, 23:27
846
1

Бускетс принял решение: к Роналду или нет? Аль-Наср предлагал €20 млн в год

34-летний испанец имеет контракт с «Барселоной» до лета 2023 года

17 января 2023, 23:19 | Обновлено 17 января 2023, 23:27
846
1
Бускетс принял решение: к Роналду или нет? Аль-Наср предлагал €20 млн в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс отказался переходить в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, информирует Tot Costa.

Боссы саудовского клуба предлагали Бускетсу стать партнером Криштиану Роналду и зарабатывать 20 млн евро в год.

34-летний испанец имеет контракт с каталонцами до лета 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс провел 21 матч за «Барсу», без забитых голов.

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Аль-Наср Эр-Рияд Серхио Бускетс Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Криштиану Роналду
Источник Twitter
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Nick.Grabowski
Та купуйте вже всіх відомих пенсіонерів з топ-ліг Європи. Буде топ-ліга для футбольних ветеранів-мільйонерів. Це саме те, що потрібно саудітам.  
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