Бускетс принял решение: к Роналду или нет? Аль-Наср предлагал €20 млн в год

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс отказался переходить в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, информирует Tot Costa.

Боссы саудовского клуба предлагали Бускетсу стать партнером Криштиану Роналду и зарабатывать 20 млн евро в год.

34-летний испанец имеет контракт с каталонцами до лета 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс провел 21 матч за «Барсу», без забитых голов.

⚠ Busquets hauria dit que no a 20 milions d'euros per temporada per jugar a l'equip de Cristiano Ronaldo a l'Aràbia Saudita 😳https://t.co/30gNn0UzOd pic.twitter.com/qaJsMyKT7I