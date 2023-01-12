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Australian Open
12 января 2023, 08:06 | Обновлено 12 января 2023, 08:36
508
0

15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open

Бренда Фругвиртова преодолела сито квалификации австралийского мейджора

12 января 2023, 08:06 | Обновлено 12 января 2023, 08:36
508
0
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Бренда Фругвиртова

15-летняя Бренда Фругвиртова из Чехии (№132 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале отбора чешка в трех сетах переиграла испанку Джессику Бузас Манейро (№183 WTA).

Australian Open. Финал квалификации
Бренда Фругвиртова (Чехия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 3:6, 7:6(2), 6:4

Отметим, что в похожем стиле Фругвиртова-младшая во втором круге обыграла украинку Дарью Снигур. Чешка также проиграла первую партию, после чего взяла тай-брейк второго сета, перехватив инициативу.

Стоит отметить, что 17-летняя Бренда Фругвиртова также сыграет в основной сетке. А квалификацию прошла еще и 16-летняя чешка Сара Бейлек, которая остановила обидчицу Катарины Завацкой россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3).

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Дарья Снигур Бренда Фругвиртова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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