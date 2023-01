15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open

15-летняя Бренда Фругвиртова из Чехии (№132 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В финале отбора чешка в трех сетах переиграла испанку Джессику Бузас Манейро (№183 WTA).



Australian Open. Финал квалификации

Бренда Фругвиртова (Чехия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 3:6, 7:6(2), 6:4



Отметим, что в похожем стиле Фругвиртова-младшая во втором круге обыграла украинку Дарью Снигур. Чешка также проиграла первую партию, после чего взяла тай-брейк второго сета, перехватив инициативу.

This 15-year-old has QUALIFIED 😲



🇨🇿 Brenda Fruhvirtova moves into her first Grand Slam main draw! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UkjcxkFloF