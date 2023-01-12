15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Бренда Фругвиртова преодолела сито квалификации австралийского мейджора
15-летняя Бренда Фругвиртова из Чехии (№132 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале отбора чешка в трех сетах переиграла испанку Джессику Бузас Манейро (№183 WTA).
Australian Open. Финал квалификации
Бренда Фругвиртова (Чехия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 3:6, 7:6(2), 6:4
Отметим, что в похожем стиле Фругвиртова-младшая во втором круге обыграла украинку Дарью Снигур. Чешка также проиграла первую партию, после чего взяла тай-брейк второго сета, перехватив инициативу.
This 15-year-old has QUALIFIED 😲— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023
🇨🇿 Brenda Fruhvirtova moves into her first Grand Slam main draw! #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UkjcxkFloF
Стоит отметить, что 17-летняя Бренда Фругвиртова также сыграет в основной сетке. А квалификацию прошла еще и 16-летняя чешка Сара Бейлек, которая остановила обидчицу Катарины Завацкой россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3).
Sweet 16 🎊— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023
🇨🇿 teen Sara Bejlek qualifies in her #AusOpen debut!#AO2023 pic.twitter.com/tqZ7ckPPde
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб
Всего лишь четвертый клуб в истории близок к победе в чемпионате Украины