Australian Open11 января 2023, 09:29 | Обновлено 11 января 2023, 09:31
727
8
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Дарья завершила борьбу в квалификации Australian Open
11 января 2023, 09:29 | Обновлено 11 января 2023, 09:31
727
8
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№148 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка проиграла Бренде Фругвиртовой из Чехии (№132 WTA).
Australian Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур – Бренда Фругвиртова – 7:5, 6:7(3), 3:6
Отметим, что во втором сете Снигур вела со счетом 5:1, но растеряла преимущество.
В следующем раунде Фругвиртова-младшая сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании (№183 WTA).
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Але, здаеться тому, що у Бренди почала з'являтися пиха (чи не зарано): хто така ця Снігур. Тим не менш в останню мить додала, збоку це виглядало, як чергові стари пісні про головне для нашіх. Насправді Фругвіртова просто використала те, про що весь світ знає: Снігур не боєць. Це ще дивно, що вона якийсь час у третьому сеті тріпотіла (для російськомовних: не трепетала, а трепыхалась), а не розвалилася oдразу.