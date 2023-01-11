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Australian Open
11 января 2023, 09:29 | Обновлено 11 января 2023, 09:31
727
8

Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса

Дарья завершила борьбу в квалификации Australian Open

11 января 2023, 09:29 | Обновлено 11 января 2023, 09:31
727
8
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№148 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка проиграла Бренде Фругвиртовой из Чехии (№132 WTA).

Australian Open. Второй круг квалификации
Дарья Снигур – Бренда Фругвиртова – 7:5, 6:7(3), 3:6

Отметим, что во втором сете Снигур вела со счетом 5:1, но растеряла преимущество.

В следующем раунде Фругвиртова-младшая сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании (№183 WTA).

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Дарья Снигур Бренда Фругвиртова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Sashamar
Вибачте, вчора помилився, гадав, що проти Фругвіртовой без шансів, шанси були.
Але, здаеться тому, що у Бренди почала з'являтися пиха (чи не зарано): хто така ця Снігур. Тим не менш в останню мить додала, збоку це виглядало, як чергові стари пісні про головне для нашіх. Насправді Фругвіртова просто використала те, про що весь світ знає: Снігур не боєць. Це ще дивно, що вона якийсь час у третьому сеті тріпотіла (для російськомовних: не трепетала, а трепыхалась), а не розвалилася oдразу.
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0
Алексей
Как всегда не хватило собранности,тут проблемы с психологией у всех украинских теннисисток 
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0
Алексей
Как всегда не хватило собранности,тут проблемы с психологией у всех украинских теннисисток 
Ответить
0
sirjoga
Не хватило зібраності у вирішальні моменти перед більш досвідченою тенісисткою
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0
Павло Бубенко
Програти з 1-5 - це ще треба дуже постаратися! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
салага вчила Дашу,як треба закінчувати матч з 2-3 на 6-3.Ганьба повна...
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0
Алексей
Такое только украинки могут проигрывать причём в любом виде спорта от большого шлема ничего не жду так как в Украине тенниса нет и никогда не выиграют большой шлем, и украинки все вылетят не в 1 круге так во 2 100 пудов
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-1
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