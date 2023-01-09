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  4. Лунин – в заявке Реала на матч Суперкубка Испании
Испания
09 января 2023, 19:46 |
1012
0

Лунин – в заявке Реала на матч Суперкубка Испании

Мадридский клуб сыграет с «Валенсией»

09 января 2023, 19:46 |
1012
0
Лунин – в заявке Реала на матч Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 11 января «Реал» в матче полуфинала Суперкубка Испании сыграет с «Валенсией». Начало – в 21:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в заявку «Реала» на матч, также как и основной вратарь команды, бельгиец Тибо Куртуа. В заявку «Реала» не вошли два травмированных игрока – защитник Давид Алаба и хавбек Орельен Тчуамени.

В нынешнем сезоне Лунин провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 4 гола.

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Источник ФК Реал Мадрид
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