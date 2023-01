Лунин – в заявке Реала на матч Суперкубка Испании

В среду, 11 января «Реал» в матче полуфинала Суперкубка Испании сыграет с «Валенсией». Начало – в 21:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в заявку «Реала» на матч, также как и основной вратарь команды, бельгиец Тибо Куртуа. В заявку «Реала» не вошли два травмированных игрока – защитник Давид Алаба и хавбек Орельен Тчуамени.

В нынешнем сезоне Лунин провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 4 гола.

📋✅ Our squad for the Spanish Super Cup!#SuperSupercopa pic.twitter.com/G56qxFNVSK