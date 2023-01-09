Реал потерял сразу двух игроков основного состава
У «сливочных» появились пациенты в клубном лазарете
После матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:2) в руки клубных врачей мадридского «Реала» попали защитник Давид Алаба и хавбек Орельен Тчуамени.
Проведенные исследования показали и у Алабы, и у Тчуамени повреждения стопы. О сроках восстановления игроков ничего не сообщается. Известно лишь, что Давида с Орельеном ждет углубленные обследования – после этого станут известны сроки их реабилитации.
«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2 место с 38 очками.
Parte médico de Alaba.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023
Parte médico de Tchouameni.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023
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