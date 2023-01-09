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Испания
09 января 2023, 16:44 | Обновлено 09 января 2023, 16:59
685
0

Реал потерял сразу двух игроков основного состава

У «сливочных» появились пациенты в клубном лазарете

09 января 2023, 16:44 | Обновлено 09 января 2023, 16:59
685
0
Реал потерял сразу двух игроков основного состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

После матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:2) в руки клубных врачей мадридского «Реала» попали защитник Давид Алаба и хавбек Орельен Тчуамени.

Проведенные исследования показали и у Алабы, и у Тчуамени повреждения стопы. О сроках восстановления игроков ничего не сообщается. Известно лишь, что Давида с Орельеном ждет углубленные обследования – после этого станут известны сроки их реабилитации.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2 место с 38 очками.

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травмы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Давид Алаба Орельен Тчуамени Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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