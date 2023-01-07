7 января состоялся матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» нанес поражение мадридскому «Реалу» со счетом 2:1. Это второе поражение сливочных в сезоне.

Интересно, что «Реал» впервые в XXI веке вышел на поединок Ла Лиги без испанцев в стартовом составе. Место в воротах гостей занял бельгиец Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин всю игру оставался в резерве.

В начале второго тайма счет открыл форвард «Вильярреала» Ереми Пино. Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти. однако почти сразу лидер «Вильярреала» Жерар Морено тоже забил 11-метровый и принес победу «желтой субмарине».

Ла Лига. 16-й тур, 7 января

Вильярреал – Реал – 2:1

Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) – Бензема, 60 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пино, 47 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 60 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Морено, 63 мин (пен)