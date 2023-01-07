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Чемпионат Испании
Вильярреал
07.01.2023, FT 2 : 1
Реал Мадрид
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Испания
07 января 2023, 20:17 | Обновлено 07 января 2023, 20:45
848
0

Вильярреал – Реал – 2:1. Второе поражение галактикос. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

07 января 2023, 20:17 | Обновлено 07 января 2023, 20:45
848
0
Вильярреал – Реал – 2:1. Второе поражение галактикос. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоялся матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» нанес поражение мадридскому «Реалу» со счетом 2:1. Это второе поражение сливочных в сезоне.

Интересно, что «Реал» впервые в XXI веке вышел на поединок Ла Лиги без испанцев в стартовом составе. Место в воротах гостей занял бельгиец Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин всю игру оставался в резерве.

В начале второго тайма счет открыл форвард «Вильярреала» Ереми Пино. Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти. однако почти сразу лидер «Вильярреала» Жерар Морено тоже забил 11-метровый и принес победу «желтой субмарине».

Ла Лига. 16-й тур, 7 января

Вильярреал – Реал – 2:1

Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) – Бензема, 60 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пино, 47 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 60 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Морено, 63 мин (пен)

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Yeremi Pino (Вильярреал).
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Вильярреал Карим Бензема чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Вильярреал - Реал Жерар Морено Ереми Пино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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