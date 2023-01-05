Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Испания
05 января 2023, 12:13 | Обновлено 05 января 2023, 13:13
103
0

Вильярреал - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Испании

05 января 2023, 12:13 | Обновлено 05 января 2023, 13:13
103
0
Вильярреал - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января на «Серамика» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

«Вильярреал»

Клуб подошел к зиме не в лучшем настроении. К Унаи Эмери были претензии, при нем «желтая субмарина» вместо ожидаемой борьбы за 4-е место только сползал в турнирной таблице Примеры, в итоге финишировав 7-м в прошлой темпораде. Но это компенсировалось успехами на международной арене: сначала был первый большой трофей, в виде победы в Лиге Европы. А в Лиге чемпионов 2021/2022 «подводники» повторили свой максимальный результат, дойдя до полуфинала. Еще и выбили в плей-офф «Ювентус» с «Баварией». Но испанец бросил проект, соблазнившись предложением скромной «Астон Виллы»! Его сменил Кике Сетьен, но у того в конце осени, мягко говоря, не все получалось. Возможно, нужно было дождаться паузы, когда новый тренер получил возможность плотно поработать с подопечными? После нее и в кубке выиграли, и, главное, выдали волевую победу над «Валенсией» (в дерби) с решающим голом Фойта на 88-й минуте.

«Реал» (Мадрид)

Команда имеет на внутренней арене неизменную задачу. При всех проблемах «Барселоны», но в Примере она в основном выигрывает, и готова использовать любую осечку «сливочных». Так и случилось в ноябре, когда чемпион после выигранного «Эль Классико» как-то расслабился и взял только 1 очко в 2-х следующих турах. В итоге «каталонцы» отобрали лидерство. Впрочем, в новогоднем раунда Ла Лиги уже они ухитрились потерять очки в дерби с «Эспаньолом». Но и «Реал» был близок к «ответной любезности». Он долго, более 80 минут, мучился со скромным «Вальядолидом». И только за счет пенальти смог открыть все-таки счет. Вскоре его удвоили - в итоге Карим Бензема записал себе в актив «дубль».

Статистика личных встреч

«Вильярреал» проиграл только трижды в 10 крайних очных матчах. Более того, в прошлом сезоне оба поединка принесли нулевые ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех хозяев после смены наставника. «Реал» борется за лидерство - ставим на его победу на выезде c коэффициентом - 2,12 от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Валенсия - Кадис. Прогноз и анонс на матч
Тоттенхэм - Портсмут. Прогноз и анонс на матч
Манчестер Юнайтед - Эвертон. Прогноз и анонс на матч
прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию
Футбол | 04 января 2023, 13:42 2
ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию
ВИДЕО. Овации чемпиону! Месси вернулся во Францию

Звездный аргентинец прибыл в расположение «ПСЖ»

Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Футбол | 05 января 2023, 07:49 5
Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание
Тянет время, как может. Адвокат Павелко сорвал судебное заседание

Оказывается, Денис Бугай находится в отпуске

Полевой вратарь. Стал известен самый забивной голкипер 2022 года
Футбол | 05.01.2023, 11:37
Полевой вратарь. Стал известен самый забивной голкипер 2022 года
Полевой вратарь. Стал известен самый забивной голкипер 2022 года
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Футбол | 04.01.2023, 15:12
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Футбол | 04.01.2023, 19:44
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
04.01.2023, 10:20 27
Теннис
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
03.01.2023, 19:28 2
Футбол
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
03.01.2023, 09:15 10
Теннис
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
03.01.2023, 13:59 1
Футбол
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 8
Бокс
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира. Мбаппе обогнал Месси
04.01.2023, 09:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности