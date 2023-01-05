Вильярреал - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч

7 января на «Серамика» пройдет матч 16-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 16:15 по европейскому времени.

«Вильярреал»

Клуб подошел к зиме не в лучшем настроении. К Унаи Эмери были претензии, при нем «желтая субмарина» вместо ожидаемой борьбы за 4-е место только сползал в турнирной таблице Примеры, в итоге финишировав 7-м в прошлой темпораде. Но это компенсировалось успехами на международной арене: сначала был первый большой трофей, в виде победы в Лиге Европы. А в Лиге чемпионов 2021/2022 «подводники» повторили свой максимальный результат, дойдя до полуфинала. Еще и выбили в плей-офф «Ювентус» с «Баварией». Но испанец бросил проект, соблазнившись предложением скромной «Астон Виллы»! Его сменил Кике Сетьен, но у того в конце осени, мягко говоря, не все получалось. Возможно, нужно было дождаться паузы, когда новый тренер получил возможность плотно поработать с подопечными? После нее и в кубке выиграли, и, главное, выдали волевую победу над «Валенсией» (в дерби) с решающим голом Фойта на 88-й минуте.

«Реал» (Мадрид)

Команда имеет на внутренней арене неизменную задачу. При всех проблемах «Барселоны», но в Примере она в основном выигрывает, и готова использовать любую осечку «сливочных». Так и случилось в ноябре, когда чемпион после выигранного «Эль Классико» как-то расслабился и взял только 1 очко в 2-х следующих турах. В итоге «каталонцы» отобрали лидерство. Впрочем, в новогоднем раунда Ла Лиги уже они ухитрились потерять очки в дерби с «Эспаньолом». Но и «Реал» был близок к «ответной любезности». Он долго, более 80 минут, мучился со скромным «Вальядолидом». И только за счет пенальти смог открыть все-таки счет. Вскоре его удвоили - в итоге Карим Бензема записал себе в актив «дубль».

Статистика личных встреч

«Вильярреал» проиграл только трижды в 10 крайних очных матчах. Более того, в прошлом сезоне оба поединка принесли нулевые ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех хозяев после смены наставника. «Реал» борется за лидерство - ставим на его победу на выезде c коэффициентом - 2,12 от Parimatch.