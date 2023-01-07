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Испания
07 января 2023, 19:20 | Обновлено 07 января 2023, 20:10
1226
6

Реал уступил Вильярреалу. У галактикос не было испанцев в основе

Мадридский «Реал» потерял важные очки в гонке с «Барселоной»

07 января 2023, 19:20 | Обновлено 07 января 2023, 20:10
1226
6
Реал уступил Вильярреалу. У галактикос не было испанцев в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос и Жерар Морено

7 января состоялся матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» нанес поражение мадридскому «Реалу» со счетом 2:1.

Интересно, что «Реал» впервые в XXI веке вышел на поединок Ла Лиги без испанцев в стартовом составе. Место в воротах гостей занял бельгиец Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин всю игру оставался в резерве.

В начале второго тайма счет открыл форвард «Вильярреала» Ереми Пино. Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти. однако почти сразу лидер «Вильярреала» Жерар Морено тоже забил 11-метровый и принес победу «желтой субмарине».

«Реал» и «Барселона» имеют по 38 очков в турнирной таблице, но у каталонцев есть матч в запасе. «Вильярреал» имеет 27 очков и занимает 5-е место.

Ла Лига. 16-й тур, 7 января

Вильярреал – Реал – 2:1

Голы: Пино, 47, Морено, 63 (пен) – Бензема, 60 (пен)

Вильярреал: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 72), Коклен (Тригерос, 89), Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 81), Жерар Морено (Данджума, 88).

Реал Мадрид: Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди (Родриго, 64), Модрич (Камавинга, 70), Кроос, Тчуамени (Васкес, 64), Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Пау Торрес, 16, Альбиоль, 75, Алекс Баэна, 90+3, Рейна, 90+5 – Камавинга, 90+7.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пино, 47 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 60 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Морено, 63 мин (пен)

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Yeremi Pino (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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Заголовок подходит в тему "бразильского" Шахтёра.
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Владислав Антонов
Реалу до кінця зими грати по два матчі на тиждень, тому це не остання осічка з його боку. 
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0
Макс Максов
Тому й програли) потрібно було хоч Асенсіо випустити...
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0
OKs100
Реалу не хватает Роналду, чтобы побеждать.
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-3
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