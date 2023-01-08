«Here we go» от Романо. Малиновский почти в Марселе. Какая сумма трансфера?

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты» в «Марсель».

Об этом он написал в своем Twitter:

«Марсель» заключил сделку по Руслану Малиновскому, которая уже завершена на сумму 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

В ближайшее время состоится подписание контракта. Малиновскому сообщили, что он будет в Марселе в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Here we go confirmed».

Ранее Николо Скира сообщил, что «Аталанта» получит около 15 миллионов евро за Руслана.