«Here we go» от Романо. Малиновский почти в Марселе. Какая сумма трансфера?

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты» в «Марсель».

Об этом он написал в своем Twitter:

«Марсель» заключил сделку по Руслану Малиновскому, которая уже завершена на сумму 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

В ближайшее время состоится подписание контракта. Малиновскому сообщили, что он будет в Марселе в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Here we go confirmed».

Ранее Николо Скира сообщил, что «Аталанта» получит около 15 миллионов евро за Руслана.

Olympique Marseille have now sealed Ruslan Malinovskyi deal, done and also completed for €10m plus €3m add-ons fee. 🚨🔵🇺🇦 #OM



Big signing will be unveiled soon, been told Malinovskyi will be in Marseille on Monday to undergo medical tests and sign.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/prN9ganMUY