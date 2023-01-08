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  4. «Here we go» от Романо. Малиновский почти в Марселе. Какая сумма трансфера?
Франция
08 января 2023, 17:11 | Обновлено 08 января 2023, 17:12
822
2

«Here we go» от Романо. Малиновский почти в Марселе. Какая сумма трансфера?

В ближайшее время будет объявлено о трансфере

08 января 2023, 17:11 | Обновлено 08 января 2023, 17:12
822
2
«Here we go» от Романо. Малиновский почти в Марселе. Какая сумма трансфера?
Instagram. Руслан Малиновский

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты» в «Марсель».

Об этом он написал в своем Twitter:

«Марсель» заключил сделку по Руслану Малиновскому, которая уже завершена на сумму 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

В ближайшее время состоится подписание контракта. Малиновскому сообщили, что он будет в Марселе в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Here we go confirmed».

Ранее Николо Скира сообщил, что «Аталанта» получит около 15 миллионов евро за Руслана.

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Марсель Фабрицио Романо Руслан Малиновский Аталанта трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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Mac_Gyver
Очень хотелось бы увидеть прежнего забивного Русика.
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Умник
Удачи Русик. Классный клуб
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