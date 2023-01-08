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  4. Малиновский не входит в планы Гасперини. Аталанта получит 15 миллионов евро
Италия
08 января 2023, 15:40 |
468
0

Малиновский не входит в планы Гасперини. Аталанта получит 15 миллионов евро

Трансфер может состояться уже на следующей неделе

08 января 2023, 15:40 |
468
0
Малиновский не входит в планы Гасперини. Аталанта получит 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский спокойно может переходить в «Марсель», так как тренеру Джан Пьеро Гасперини украинец не нужен.

Несмотря на удачные первые сезоны в бергамской команде, сейчас наставник делает ставку на других исполнителей, а клуб готов заработать неплохие деньги на трансфере.

Сообщается, что «Аталанта» получит около 15 миллионов евро, хотя другие источники давали более скромную сумму 10-12 миллионов.

Малиновский получит в «Марселе» контракт до 2027 года. Французская команда в Лиге 1 идет на 3-м месте с отставанием от ПСЖ в 8 очков.

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Руслан Малиновский Аталанта Марсель
Источник Николо Скира
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