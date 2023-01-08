Малиновский не входит в планы Гасперини. Аталанта получит 15 миллионов евро

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский спокойно может переходить в «Марсель», так как тренеру Джан Пьеро Гасперини украинец не нужен.

Несмотря на удачные первые сезоны в бергамской команде, сейчас наставник делает ставку на других исполнителей, а клуб готов заработать неплохие деньги на трансфере.

Сообщается, что «Аталанта» получит около 15 миллионов евро, хотя другие источники давали более скромную сумму – 10-12 миллионов.

Малиновский получит в «Марселе» контракт до 2027 года. Французская команда в Лиге 1 идет на 3-м месте с отставанием от ПСЖ в 8 очков.