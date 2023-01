Чемпионский график команды Зинченко. Арсенал набрал 43 очка за 16 матчей

«Арсенал» закрыл 2022 год победой в матче АПЛ против «Брайтона», став лишь 5-й командой в истории чемпионата Англии, которая набрала 43 очка после 16-ти туров.

Лондонская команда повторила достижение «Тоттенхэма» (сезон 60/61), «Челси» (05/06), «Манчестер Сити» (17/18) и «Ливерпуля» (19/20).

Во всех этих случаях команды становились чемпионами.

Команда Александра Зинченко в текущем чемпионате добыла 14 побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

5 - Arsenal are just the fifth side in English top-flight history to pick up as many as 43 points from the first 16 games in a season (3 pts for a win) after Tottenham (1960-61), Chelsea (2005-06), Man City (2017-18) and Liverpool (2019-20). Pacesetters. pic.twitter.com/y1GYJRQ7IJ