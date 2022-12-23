ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022

ФИФА подвела итоги голосования на звание лучшего гола прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как и ожидалось после завершения турнира, лучшим был признан гол, который забил форвард сборной Бразилии Ришарлисон в ворота Сербии.

Игрок эффектно принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота. Топ-гол ЧМ-2022!