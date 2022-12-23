ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
Ожидаемо выиграл удар Ришарлисона
ФИФА подвела итоги голосования на звание лучшего гола прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.
Как и ожидалось после завершения турнира, лучшим был признан гол, который забил форвард сборной Бразилии Ришарлисон в ворота Сербии.
Игрок эффектно принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота. Топ-гол ЧМ-2022!
Voted by you and only you:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022
🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9
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