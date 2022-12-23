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Чемпионат мира
23 декабря 2022, 14:21 | Обновлено 23 декабря 2022, 14:23
576
0

ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022

Ожидаемо выиграл удар Ришарлисона

23 декабря 2022, 14:21 | Обновлено 23 декабря 2022, 14:23
576
0
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА подвела итоги голосования на звание лучшего гола прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как и ожидалось после завершения турнира, лучшим был признан гол, который забил форвард сборной Бразилии Ришарлисон в ворота Сербии.

Игрок эффектно принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота. Топ-гол ЧМ-2022!

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ЧМ-2022 по футболу Ришарлисон сборная Бразилии по футболу
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Источник Sport.ua
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