ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022

ФИФА подвела итоги голосования на звание лучшего гола прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как и ожидалось после завершения турнира, лучшим был признан гол, который забил форвард сборной Бразилии Ришарлисон в ворота Сербии.

Игрок эффектно принял мяч и вторым касанием отправил его в ворота. Топ-гол ЧМ-2022!

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9