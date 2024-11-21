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  4. Лунин останется без коуча? Топовая команда хочет вырвать Анчелотти из Реала
Испания
21 ноября 2024, 02:01 |
268
0

Лунин останется без коуча? Топовая команда хочет вырвать Анчелотти из Реала

Сборная Бразилии планирует пригласить Анчелотти на место главного тренера

21 ноября 2024, 02:01 |
268
0
Лунин останется без коуча? Топовая команда хочет вырвать Анчелотти из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

У итальянского тренера Карло Анчелотти есть действующий контракт с мадридским «Реалом» до лета 2026 года.

Однако из-за неубедительных результатов на старте сезона «Реал» может принять решение об увольнении Анчелотти уже летом 2025 года. Этим готова воспользоваться сборная Бразилии, которая хочет предложить Карло место главного тренера. Федерация футбола Бразилии готова сделать предложение, от которого ему будет трудно отказаться.

Анчелотти не единственный вариант для Бразилии. Рассматривается также кандидатура Жузепа Гвардиолы, который продлил контракт с «Манчестер Сити» по системе 1+1.

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сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти назначение тренера Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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