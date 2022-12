22 декабря в 22:00 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

Ман Сити – Ливерпуль. Первый топ-матч после ЧМ. Стартовые составы

Team news is in! 📋🔴



Here's how we line up to take on Manchester City tonight 👊 #MCILIV