Триллер на Этихаде. Ман Сити переиграл Ливерпуль в Кубке английской лиги

Вечером 22 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере состоялся последний матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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В первом тайме команды обменялись забитыми голами. На 10-й минуте Эрлинг Холанд опередил защитников в штрафной после прострела от Кевина Де Брюйне с левого фланга атаки (1:0). Для Холанда это уже 24-й гол за «Ман Сити» в текущем сезоне, учитывая все турниры.

«Ливерпуль» сумел быстро отыграться. На 20-й минуте прекрасно разобрался в эпизоде Джеймс Милнер. Увидев свободного партнера по команде, он сделал ему точный ассист, и Фабиу Карвалью точно отправил мяч в нижний левый от себя угол ворот (1:1).

Еще два гола увидели зрители в начале второго тайма. На 47-й минуте Родри забросил мяч из глубины поля, Рияд Марез ловко обработал его и с левой ноги пробил точно в дальний нижний угол (2:1).

Ответ «Ливерпуля» долго ждать не пришлось. Уже через минуту последовал ответный удар. Эндрю Робертсон запустил в прорыв по левому флангу Дарвина Нуньеса. Войдя на скорости в штрафную, тот отдал пас в центр на Мохамеда Салаха. Египтянин в одно касание отправил мяч в пустые ворота (2:2).

На 58-й минуте Кевин Де Брюйне быстро разыграл угловой с Коулом Палмером, после чего вырезал подачу на дальнюю штангу. Полностью открытый Натан Аке пробил головой в противоход Кайомину Келлехеру (3:2).

В дальнейшем все попытки красных отыграться успеха не имели. В результате «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Кубка лиги. А действующий обладатель титула выбыл из турнира досрочно.

🏆 Кубок английской лиги. 1/8 финала

22 декабря, Манчестер, стадион «Этихад»

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2

⚽️ Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48.

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Лапорт, Аканджи (Стоунз, 61), Аке, Гюндоган (Бернарду Силва, 88), де Брюйне, Родри, Палмер (Грилиш, 73), Марез, Холанд (Фоден, 73).

Ливерпуль: Келлехер, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич (Фабиньо, 46), Тиаго Алькантара (Кейта, 70), Эллиотт (Хендерсон, 57), Милнер (Филлипс, 38), Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46), Салах, Нуньес.

Предупреждения: Родри, 79 – Байчетич 35, Фабиньо, 79, Кейта, 83.

Фотогалерея матча