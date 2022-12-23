С кем сыграет Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги
В четвертьфинал пробились 7 клубов АПЛ и «Чарльтон» из третьего дивизиона
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.
В четвертьфинал пробились 7 клубов АПЛ и команда «Чарльтон» из третьего дивизиона.
В центральном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» дома нанес поражение Ливерпулю» (3:2).
Матчи 1/4 финала пройдут 10 или 11 января 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Чарльтона» (D3), «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Кроме того, образовались пары: «Ноттингем Форест» – «Вулверхемптон», «Ньюкасл» – «Лестер».
Кубок английской лиги
Жеребьевка 1/4 финала, январь 2023
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон (D3)
- Саутгемптон – Манчестер Сити
- Ноттингем Форест – Вулверхемптон
- Ньюкасл – Лестер
The #CarabaoCup Quarter-Final draw has been made!#EFL— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2022
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