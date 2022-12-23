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Англия
23 декабря 2022, 00:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 01:11
328
0

С кем сыграет Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

В четвертьфинал пробились 7 клубов АПЛ и «Чарльтон» из третьего дивизиона

23 декабря 2022, 00:55 | Обновлено 23 декабря 2022, 01:11
328
0
С кем сыграет Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги
Carabao Cup

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

В четвертьфинал пробились 7 клубов АПЛ и команда «Чарльтон» из третьего дивизиона.

В центральном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» дома нанес поражение Ливерпулю» (3:2).

Матчи 1/4 финала пройдут 10 или 11 января 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Чарльтона» (D3), «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Кроме того, образовались пары: «Ноттингем Форест» – «Вулверхемптон», «Ньюкасл» – «Лестер».

Кубок английской лиги

Жеребьевка 1/4 финала, январь 2023

  • Манчестер Юнайтед – Чарльтон (D3)
  • Саутгемптон – Манчестер Сити
  • Ноттингем Форест – Вулверхемптон
  • Ньюкасл – Лестер

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Источник Sport.ua
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