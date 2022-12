С кем сыграет Ман Сити? Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

В четвертьфинал пробились 7 клубов АПЛ и команда «Чарльтон» из третьего дивизиона.

В центральном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» дома нанес поражение Ливерпулю» (3:2).

Матчи 1/4 финала пройдут 10 или 11 января 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Чарльтона» (D3), «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Кроме того, образовались пары: «Ноттингем Форест» – «Вулверхемптон», «Ньюкасл» – «Лестер».

Кубок английской лиги

Жеребьевка 1/4 финала, январь 2023

The #CarabaoCup Quarter-Final draw has been made!#EFL