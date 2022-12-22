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Кубок английской лиги
Манчестер Сити
22.12.2022 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2022, 17:58 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:03
204
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 1/8 финала Кубка английской лиги

22 декабря 2022, 17:58 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:03
204
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Холанд и Салах

22 декабря в 22:00 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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