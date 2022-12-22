Кубок английской лиги
22.12.2022 22:00 - : -
Англия22 декабря 2022, 17:58 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:03
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 22:00 матч 1/8 финала Кубка английской лиги
22 декабря 2022, 17:58 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:03
204
0
22 декабря в 22:00 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги играют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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