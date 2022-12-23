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Кубок английской лиги
Манчестер Сити
22.12.2022, FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
23 декабря 2022, 03:55 |
287
0

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2. Обзор матча и видео голов

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка английской лиги

23 декабря 2022, 03:55 |
287
0
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2. Обзор матча и видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 декабря, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Кубка английской лиги-2022/2023.

🏆 Кубок английской лиги. 1/8 финала

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2

Холанд, 10 (1:0). Карвалью, 20 (1:1). Марез, 47 (2:1). Салах, 48 (2:2). Аке, 58 (3:2).

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Fabio Carvalho (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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