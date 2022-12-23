В четверг, 22 декабря, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.

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Ранее сообщалось, что стали известны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Кубка английской лиги-2022/2023.

🏆 Кубок английской лиги. 1/8 финала

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2

Холанд, 10 (1:0). Карвалью, 20 (1:1). Марез, 47 (2:1). Салах, 48 (2:2). Аке, 58 (3:2).

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль