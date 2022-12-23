Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль, когда играет хорошо, то истребляет вас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку победе команды над «Ливерпулем» в домашнем поединке 1/8 финала Кубка английской лиги.

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«После чемпионата мира и долгого перерыва в игре обе команды показали невероятный уровень и интенсивность. «Ливерпуль» – сложный соперник, когда они играют хорошо, они истребляют вас. Это была хорошая и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за то, как они играли.

Кевин [Де Брейне] играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь? Семь или восемь лет? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня.

Коул Палмер играл очень хорошо, особенно в первом тайме. Судя по тому, как Рико Льюис играл против «Ливерпуля», с теми звездами, которые у них есть впереди, нам невероятно повезло, что у нас есть этот игрок на следующее десятилетие. Надеюсь, клуб сможет его принять. Игра, в которую он играл, была исключительной», – признался Гвардиола.