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Англия
23 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:03
178
0

Беспомощный. Гвардиола остается рекордсменом-обидчиком Клоппа

Немец в очередной раз проиграл испанцу

23 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 23 декабря 2022, 02:03
178
0
Беспомощный. Гвардиола остается рекордсменом-обидчиком Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп (слева) и Пеп Гвардиола

В четверг, 22 декабря, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити», руководимый Пепом Гвардиолой, на своем поле обыграл со счетом 3:2 «Ливерпуль», который возглавляет Юрген Клопп.

Данное поражение для немца Клоппа стало в его тренерской карьере 10-м в очных противостояниях с испанцем Гвардиолой. Чаще Юргена ни один другой тренер не обижал. В пассиве у немца есть 8 поражений от команд, руководимых Феликсом Магатом.

Четыре неудачи пришлись на период, когда Клопп тренировал «Боруссию» из Дортмунд, а Гвардиола – «Баварию».

Всего команды Клоппа и Гвардиолы встречались друг с другом 27 раз. У Юргена 12 побед над Пепом.

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Источник Transfermarkt
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