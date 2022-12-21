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  4. Экс-игрок сборной Италии возобновит карьеру спустя месяц после завершения
Италия
21 декабря 2022, 20:23 |
761
0

Экс-игрок сборной Италии возобновит карьеру спустя месяц после завершения

Доменико Кришито вернется в «Дженоа»

21 декабря 2022, 20:23 |
761
0
Экс-игрок сборной Италии возобновит карьеру спустя месяц после завершения
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Кришито

35-летний итальянский защитник Доменико Кришито близок к подписанию контракта до лета 2023 года с «Дженоа». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Напомним, лишь в середине ноября Кришито объявил о завершении своей карьеры. С июня он выступал в МЛС за «Торонто».

До этого Кришито был капитаном «Дженоа». Он является воспитанником генуэзского клуба, и выступал за него в 2003 – 2004, 2006 – 2011 и 2018 – 2022 годах.

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Источник Николо Скира
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