Экс-игрок сборной Италии возобновит карьеру спустя месяц после завершения
Доменико Кришито вернется в «Дженоа»
35-летний итальянский защитник Доменико Кришито близок к подписанию контракта до лета 2023 года с «Дженоа». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Напомним, лишь в середине ноября Кришито объявил о завершении своей карьеры. С июня он выступал в МЛС за «Торонто».
До этого Кришито был капитаном «Дженоа». Он является воспитанником генуэзского клуба, и выступал за него в 2003 – 2004, 2006 – 2011 и 2018 – 2022 годах.
Mimmo #Criscito to #Genoa as a free agent is at the final stage. Ready a contract until June 2023. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 20, 2022
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