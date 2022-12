Экс-игрок сборной Италии возобновит карьеру спустя месяц после завершения

35-летний итальянский защитник Доменико Кришито близок к подписанию контракта до лета 2023 года с «Дженоа». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Напомним, лишь в середине ноября Кришито объявил о завершении своей карьеры. С июня он выступал в МЛС за «Торонто».

До этого Кришито был капитаном «Дженоа». Он является воспитанником генуэзского клуба, и выступал за него в 2003 – 2004, 2006 – 2011 и 2018 – 2022 годах.

