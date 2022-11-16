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Испания
16 ноября 2022, 13:07 |
567
0

Экс-игрок сборной Италии объявил о завершении карьеры

Доменико Кришито повесил бутсы на гвоздь

16 ноября 2022, 13:07 |
567
0
Экс-игрок сборной Италии объявил о завершении карьеры
Instagram. Доминико Кришито

35-летний итальянский крайний защитник Доменико Кришито объявил об уходе из клуба МЛС «Торонто» и завершил карьеру в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте канадского клуба:

«Большое спасибо «Торонто» за эти прекрасные шесть месяцев в клубе. Я и моя семья наслаждались проведённым временем в этом невероятном городе, чувствуя себя частью этой большой семьи с первого дня. Мне пора вернуться домой и обдумать свои дальнейшие планы. Всем спасибо!».

Отметим, что Кришито известен своим выступлением за «Дженоа». В этой команде он был капитаном на постоянной основе.

В период с 2009 по 2018 год Доминико вызывался в сборную Италии, за которую он провел 26 матчей.

Летом 2022 года он перешел в «Торонто» из «Дженоа».

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Доменико Кришито завершение карьеры Торонто (MLS) Дженоа сборная Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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