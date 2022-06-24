Капитан Дженоа перейдет в клуб МЛС

Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито станет игроком клуба МЛС «Торонто». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Этот переход мог состояться еще в марте, но тогда сорвался в последний момент. Ранее в «Торонто» перешла еще одна звезда Серии А – Лоренцо Инсинье из «Наполи».

В сезоне 2021/2022 на счету Кришито 7 голов и 1 ассист в 21 матче за «Дженоа» во всех турнирах.