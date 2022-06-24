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  4. Капитан Дженоа перейдет в клуб МЛС
Италия
24 июня 2022, 19:24 |
219
0

Капитан Дженоа перейдет в клуб МЛС

Доменико Кришито станет игроком «Торонто»

24 июня 2022, 19:24 |
219
0
Капитан Дженоа перейдет в клуб МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Кришито

Защитник и капитан «Дженоа» Доменико Кришито станет игроком клуба МЛС «Торонто». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Этот переход мог состояться еще в марте, но тогда сорвался в последний момент. Ранее в «Торонто» перешла еще одна звезда Серии А – Лоренцо Инсинье из «Наполи».

В сезоне 2021/2022 на счету Кришито 7 голов и 1 ассист в 21 матче за «Дженоа» во всех турнирах.

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Доменико Кришито Торонто (MLS) Дженоа трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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