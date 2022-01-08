ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто

Лидер «Наполи» продолжит карьеру в США

  • 08.01.2022 17:22
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто
© ФК Торонто

Клуб МЛС «Торонто» объявил о подписании контракта с лидером «Наполи» Лоренцо Инсинье. Соглашение рассчитано на четыре года.

Оно вступит в силу летом 2022 года, после того, как истечет контракт Инсинье с «Наполи». Финансовые условия сделки не сообщаются, но по информации СМИ, 30-летний итальянец будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

В этом сезоне Инсинье сыграл 18 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

(12 голосов)

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Комментарии
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    Serhii P.
    Serhii P., 08.01.2022 18:04
    0
    Жаль, гравець реально топчик. Міг би проявити себе ще в топ-клубах.
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