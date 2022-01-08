ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто

Клуб МЛС «Торонто» объявил о подписании контракта с лидером «Наполи» Лоренцо Инсинье. Соглашение рассчитано на четыре года.
Оно вступит в силу летом 2022 года, после того, как истечет контракт Инсинье с «Наполи». Финансовые условия сделки не сообщаются, но по информации СМИ, 30-летний итальянец будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.
В этом сезоне Инсинье сыграл 18 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.