ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с Торонто

Клуб МЛС «Торонто» объявил о подписании контракта с лидером «Наполи» Лоренцо Инсинье. Соглашение рассчитано на четыре года.

Оно вступит в силу летом 2022 года, после того, как истечет контракт Инсинье с «Наполи». Финансовые условия сделки не сообщаются, но по информации СМИ, 30-летний итальянец будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

В этом сезоне Инсинье сыграл 18 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.