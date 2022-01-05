Инсинье согласовал контракт с Торонто

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вскоре переберется в «Торонто».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Инсинье согласовал пятилетний контракт с клубом MLS. Игрок присоединится в клуб в июле 2022 года в качестве свободного агента.
В этом сезоне Инсинье сыграл 18 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Ожидается, чт ов канадском клубе Инсинье будет получать окло 12 миллионов долларов в год.
Источник — Twitter
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