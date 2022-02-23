Торонто подпишет еще одного звездного итальянца

Доменико Кришито может присоединиться к Лоренцо Инсинье

  • 23.02.2022 23:13
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Торонто подпишет еще одного звездного итальянца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Кришито

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито близок к переходу в «Торонто». 35-летний итальянец уже согласовал условия контракта с канадским клубом.

При чем, Кришито может перейти в «Торонто» уже в марте. Клуб МЛС уже ведет переговоры с «Дженоа» о досрочном расторжении контракта игрока, который рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Кришито 6 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Ранее «Торонто» уже подписал контракт с лидером «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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