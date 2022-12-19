Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Месси стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале ЧМ, и в финале ЛЧ
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Дублем в этом финале отметился Лионель Месси. Благодаря этому он стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале чемпионата мира, и в финале европейской Лиги чемпионов.
К слову, Лионель также стал первым игроком в истории Мундиалей, который сумел отметиться на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного ЧМ.
1 - Lionel Messi yesterday became the first ever South American player to score in both a World Cup and European Cup/Champions League final. Greatest. pic.twitter.com/5Ylh6WyhWY— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2022
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