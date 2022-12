Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Дублем в этом финале отметился Лионель Месси. Благодаря этому он стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале чемпионата мира, и в финале европейской Лиги чемпионов.

К слову, Лионель также стал первым игроком в истории Мундиалей, который сумел отметиться на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного ЧМ.

