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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:57
818
0

Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной

Месси стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале ЧМ, и в финале ЛЧ

19 декабря 2022, 12:49 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:57
818
0
Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Дублем в этом финале отметился Лионель Месси. Благодаря этому он стал первым игроком из Южной Америки, который забил и в финале чемпионата мира, и в финале европейской Лиги чемпионов.

К слову, Лионель также стал первым игроком в истории Мундиалей, который сумел отметиться на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного ЧМ.

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Источник Sport.ua
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