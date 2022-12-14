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Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 10:19
2595
12

Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал

Все произойдет в начале 2023 года

14 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 10:19
2595
12
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
shakhtar.com. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы стать футболистом лондонского «Арсенала».

По информации журналиста Йеруна Стекеленбурга, «Арсенал» согласовал условия трансфера Мудрика из «Шахтера».

В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.

Кроме того, Стекеленбург назвал и дату, когда Мудрик полноценно присоединится к «Арсеналу». По его данным, это произойдет уже 4 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что представители «Шахтера» в Лондоне вели переговоры с четырьмя клубами о потенциальной продаже своих футболистов. Ключевая роль в этих дискуссиях отводилась именно Михаилу Мудрику.

Также в СМИ была информация, что «Ньюкасл» решил отказаться от борьбы за Мудрика, так как руководство «Шахтера» нацелено получить от продажи вингера 100 миллионов евро, а эта сумма показалась «сорокам» чрезмерно завышенной.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Злий Глобинець
Удачі Михайлу в новому клубі! Будемо топити за Арсенал, за наших Сашка і Мишка!
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+1
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Alex Tymchenko
Для СБУ однозначно будет +
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0
Gargantua
логика есть. делегация Шахтера была в Лондоне и вела переговоры.
после этого появляется инсайд.
Вплоне возможно что правда.
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0
Умник
А где тогда новость о том что официально Шахтер купил левого вингера
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0
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Александр Чернокур
На пару с Мудриком все лето продавали Илью Забарного .Когда спросили у Луческу Правда что Илья играет сегодня последний матч в Динамо ? Луческу раскатисто рассмеялся и сказал возможно мой последний матч в Динамо но точно не Забарного .Это сплетни 
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-1
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Александр Чернокур
Брехня .Такое было все лето 
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-1
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