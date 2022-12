Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы стать футболистом лондонского «Арсенала».

По информации журналиста Йеруна Стекеленбурга, «Арсенал» согласовал условия трансфера Мудрика из «Шахтера».

В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.

Кроме того, Стекеленбург назвал и дату, когда Мудрик полноценно присоединится к «Арсеналу». По его данным, это произойдет уже 4 января 2023 года.

