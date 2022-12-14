Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Все произойдет в начале 2023 года
21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы стать футболистом лондонского «Арсенала».
По информации журналиста Йеруна Стекеленбурга, «Арсенал» согласовал условия трансфера Мудрика из «Шахтера».
В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.
Кроме того, Стекеленбург назвал и дату, когда Мудрик полноценно присоединится к «Арсеналу». По его данным, это произойдет уже 4 января 2023 года.
🚨 BREAKING 🚨 : Arsenal have agreed to sign Mykhaylo Mudryk from Shakhtar Donetsk ✍️🇺🇦. The player wil undergo medical soon. The player will join the squad on January 4th❗️. #AFC #COYG— Jeroen Stekelenburg (@Jeroenstekelbrg) December 12, 2022
Ранее сообщалось, что представители «Шахтера» в Лондоне вели переговоры с четырьмя клубами о потенциальной продаже своих футболистов. Ключевая роль в этих дискуссиях отводилась именно Михаилу Мудрику.
Также в СМИ была информация, что «Ньюкасл» решил отказаться от борьбы за Мудрика, так как руководство «Шахтера» нацелено получить от продажи вингера 100 миллионов евро, а эта сумма показалась «сорокам» чрезмерно завышенной.
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