Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы стать футболистом лондонского «Арсенала».

По информации журналиста Йеруна Стекеленбурга, «Арсенал» согласовал условия трансфера Мудрика из «Шахтера».

В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.

Кроме того, Стекеленбург назвал и дату, когда Мудрик полноценно присоединится к «Арсеналу». По его данным, это произойдет уже 4 января 2023 года.

🚨 BREAKING 🚨 : Arsenal have agreed to sign Mykhaylo Mudryk from Shakhtar Donetsk ✍️🇺🇦. The player wil undergo medical soon. The player will join the squad on January 4th❗️. #AFC #COYG — Jeroen Stekelenburg (@Jeroenstekelbrg) December 12, 2022

Ранее сообщалось, что представители «Шахтера» в Лондоне вели переговоры с четырьмя клубами о потенциальной продаже своих футболистов. Ключевая роль в этих дискуссиях отводилась именно Михаилу Мудрику.

Также в СМИ была информация, что «Ньюкасл» решил отказаться от борьбы за Мудрика, так как руководство «Шахтера» нацелено получить от продажи вингера 100 миллионов евро, а эта сумма показалась «сорокам» чрезмерно завышенной.