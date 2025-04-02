Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Джан Пьеро Гасперини готовит революцию
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому», но если римский клуб выполнит его требования, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 67-летний специалист проинформировал руководство «волков», что хотел бы избавиться от нескольких игроков. Среди них - Пауло Дибала, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини и украинец Артем Довбик.
Отмечается, что Гасперини хотел бы иметь состав с игроками, которые бы соответствовали стилю его игры и методам работы.
Сообщалось, что в «Роме» определились с будущим Довбика.
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