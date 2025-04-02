Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому», но если римский клуб выполнит его требования, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 67-летний специалист проинформировал руководство «волков», что хотел бы избавиться от нескольких игроков. Среди них - Пауло Дибала, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини и украинец Артем Довбик.

Отмечается, что Гасперини хотел бы иметь состав с игроками, которые бы соответствовали стилю его игры и методам работы.

Сообщалось, что в «Роме» определились с будущим Довбика.