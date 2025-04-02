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Италия
02 апреля 2025, 18:08 | Обновлено 02 апреля 2025, 18:09
4646
7

Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика

Джан Пьеро Гасперини готовит революцию

02 апреля 2025, 18:08 | Обновлено 02 апреля 2025, 18:09
4646
7
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому», но если римский клуб выполнит его требования, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 67-летний специалист проинформировал руководство «волков», что хотел бы избавиться от нескольких игроков. Среди них - Пауло Дибала, Леандро Паредес, Лоренцо Пеллегрини и украинец Артем Довбик.

Отмечается, что Гасперини хотел бы иметь состав с игроками, которые бы соответствовали стилю его игры и методам работы.

Сообщалось, что в «Роме» определились с будущим Довбика.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим Аталанта назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Пауло Дибала Леандро Паредес Лоренцо Пеллегрини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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mazepa1967
Якщо відверто Довбику має бути пофіг.Контракт існує,не хочете платіть.Хочете продавайти.Це проблема Роми-хай візьмуть калькулядор і рахують.
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+4
Sp-0007043
Свою тактику в такій команді як Рома Гасперіні швидко не побудує, потрібен час і заміною тільки цих 4х гравців не обійтись А позбутися таких гравців і знайти що підходять під його тактику швидко не вийде а на те щоб довго вибудовувати команду під Гасперіні то навряд чи дадуть час на це. Хоча і без аовної перебудови у Ромі теж діла не буде. Їм би купити пару швидких крайків з точними навісами, прострілами. Та шукати молодого тренера щоб не тільки оборону вмів будувати а і в атаці креативу добавив.
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+2
Ron Noiill
Знову міранчуков буде збирати уйопок?
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+2
VVO
Ну якщо це справді так то Артему краще залишити Рому. Згадую часи прпймового Маліновсько в Аталанті. Коли він чомусь уперто не хотів його ставити до складу. 
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+1
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Умник
Смешно же)))).
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0
😸
Пів команди
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0
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