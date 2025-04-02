Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Король Абдалла Спортс Сити в Джидде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на проел весь матч, пропустил 3 гола и совершил 5 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 7.1 балла из 10. Лучший игроком матча был признан полузащитник гостей Кристиан Гуанка, на счету которого 2 забитых мяча и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» с Бущаном уступил «Аль-Иттихаду» в 1/2 финала Кубка.