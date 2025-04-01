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Саудовская Аравия
01 апреля 2025, 23:16 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:19
532
0

Суперкамбек. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Иттихаду в 1/2 финала Кубка

Сенсационный дуль Данило Перейры вывел «Аль-Иттихад» в финал Кубка Саудовской Аравии

01 апреля 2025, 23:16 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:19
532
0
Суперкамбек. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Иттихаду в 1/2 финала Кубка
Аль-Иттихад

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Король Абдалла Спортс Сити в Джидде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм начался не очень удачно для гостей: на 14-й минуте с пенальти отличился Фабиньо. Дубль Гуанки во втором тайме выводил его команду в финал кубка и казалось, что они пройдут дальше, но защитник хозяев Данило Перейра совершил невероятное, сделав дубль в компенсированное время, тем самым вывел свою команду в финал.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, сделал 5 сейвов.

В финале «Аль-Иттихад» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» – «Аль-Раед».

Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала

Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Фабиньо, 14 (пенальти), Перейра, 90+2, 90+9 – Гуанка, 64, 67

Аль-Иттихад: Райкович, Кадеш, Перейра, Аль-Муса (Аль-Шехри, 77), Шанкити (Аль-Сагур, 59), Фабиньо, Канте, Алобад (Аль-Биши, 45), Аль-Гхамди (Ауар, 59), Диаби, Бензема

Аль-Шабаб: Бущан, Ренан, Хоедт, Швирейх (Аль Шарари, 78), Леандриньо (Камара, 46), Гуанка, Ювайр (Бонавентура, 46), Аль-Таин, Карраско, Поденсе, Хамдалла

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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