Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
В «Ньюкасле» полагают, что запрашиваемая за украинца цена слишком высока
Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл», вероятнее всего, откажется от идеи подписания 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
«Горняки» намерены выручить от продажи своего лидера не менее 100 миллионов евро, а в «Ньюкасле» считают эту сумму чрезмерно завышенной, и не готовы предлагать столько.
Подобная участь, очевидно, ждет и историю с возможным переездом на «Сент-Джеймс Парк» португальца Жоау Фелиша из «Атлетико», за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.
В «Ньюкасле» считают, что у Мудрика и Феликса может быть блестящее будущее, однако клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.
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Аргентинец опубликовал твит всего с пятью словами
Цікаво, чого навколо Манчестер Юнайтед нема чуток. Їм же якраз потрібен футболіст, коли Роналду спекалися. І взагалі грають дуже погано. Бабло мають. Мудрик-бігунок їм би пригодився. Дивно, що МЮ не розглядає.
І хотілося, щоб український футболіст в МЮ пограв і залиши слів в історії, бо тільки там з топів наших ще не було.
Ман Сіті - ЗінченкоАрсенал - Зінченко, ЛужнийЧелсі - ШевченкоЛіверпуль - ВоронінТотенхем - Ребров
Велверхемптон - Лужний
Вест Хем - ЯрмоленкоЕвертон - Миколенко
Треба в інші клуби наших запихувати, щоб в кожному клубі АПЛ був маленький український слід )))