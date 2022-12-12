Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика

Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл», вероятнее всего, откажется от идеи подписания 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Горняки» намерены выручить от продажи своего лидера не менее 100 миллионов евро, а в «Ньюкасле» считают эту сумму чрезмерно завышенной, и не готовы предлагать столько.

Подобная участь, очевидно, ждет и историю с возможным переездом на «Сент-Джеймс Парк» португальца Жоау Фелиша из «Атлетико», за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.

В «Ньюкасле» считают, что у Мудрика и Феликса может быть блестящее будущее, однако клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.