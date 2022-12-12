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  4. Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
Украина. Премьер лига
12 декабря 2022, 14:23 |
1154
3

Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика

В «Ньюкасле» полагают, что запрашиваемая за украинца цена слишком высока

12 декабря 2022, 14:23 |
1154
3
Минус претендент. Клуб АПЛ отказался от идеи подписания Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб английской Премьер-лиги «Ньюкасл», вероятнее всего, откажется от идеи подписания 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Горняки» намерены выручить от продажи своего лидера не менее 100 миллионов евро, а в «Ньюкасле» считают эту сумму чрезмерно завышенной, и не готовы предлагать столько.

Подобная участь, очевидно, ждет и историю с возможным переездом на «Сент-Джеймс Парк» португальца Жоау Фелиша из «Атлетико», за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.

В «Ньюкасле» считают, что у Мудрика и Феликса может быть блестящее будущее, однако клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.

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Источник The Newcastle United Blog
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Ніхто Мудрика за такі гроші не купить. Жаль хлопця. Ще не відомо як на нього вплине цей покер.
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+2
Тарас Чубак
Там і Арсенал щось забуксував, якщо продовжать з'являтись подібні новини то походу Шахтарю треба трошки попуститись з ціною
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+1
anacreon
Ньюкасл якось мілко для Мудрика після Арсеналів та Реалів.
Цікаво, чого навколо  Манчестер Юнайтед нема чуток.  Їм же якраз потрібен футболіст, коли Роналду спекалися. І взагалі грають дуже погано. Бабло мають. Мудрик-бігунок їм би пригодився. Дивно, що МЮ не розглядає.
І хотілося, щоб український футболіст в МЮ пограв і залиши слів в історії, бо тільки там з топів наших ще не було.
Ман Сіті - ЗінченкоАрсенал - Зінченко, ЛужнийЧелсі - ШевченкоЛіверпуль - ВоронінТотенхем - Ребров
Велверхемптон - Лужний
Вест Хем - ЯрмоленкоЕвертон - Миколенко
Треба в інші клуби наших запихувати, щоб в кожному клубі АПЛ був маленький український слід )))
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-2
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