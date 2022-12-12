Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Покупателям придется выложить девятизначную сумму
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о стоимости главного таланта команды Михаила Мудрика.
«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги, иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», - сказал Срна.
В этом сезоне во всех матчах за «Шахтер» Мудрик провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили, зачем «Шахтер» предложил Мудрика «Реалу» и «Барселоне».
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А ничего что Джек играл с командами такими как Сити ливер мю арсенал тоттэнхэм виллу и был там лидером в АПЛ.
А Миша сыграл полтора сезона в Упл.
Вроде не глупый Дарио, но иногда мне кажется да глупый
жалко Мишу
он действительно хороший талантливый парень, но нужно было головой думать когда контракт продлевал