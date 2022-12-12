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  4. Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Украина. Премьер лига
12 декабря 2022, 10:40 | Обновлено 12 декабря 2022, 10:59
2404
9

Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика

Покупателям придется выложить девятизначную сумму

12 декабря 2022, 10:40 | Обновлено 12 декабря 2022, 10:59
2404
9
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о стоимости главного таланта команды Михаила Мудрика.

«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги, иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», - сказал Срна.

В этом сезоне во всех матчах за «Шахтер» Мудрик провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, зачем «Шахтер» предложил Мудрика «Реалу» и «Барселоне».

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Источник Marca
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Комментарии 9
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Умник
Колумбийский наверное у Дарио
А ничего что Джек играл с командами такими как Сити ливер мю арсенал тоттэнхэм виллу и был там лидером в АПЛ.
А Миша сыграл полтора сезона в Упл.
Вроде не глупый Дарио, но иногда мне кажется да глупый
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+4
Александр Чернокур
Грилиша брали когда он фейерил в Лидсе и это уровень английской премьер лиги .Как можно сравнивать Грилиша и Мудрика который не сыграл ни одного матча в английской лиге .Это не Упл.
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+3
Alex Tymchenko
А вы говорите давно не было новостей про него 
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+3
Remark
По Срне можно определять когда в Украину прибывает очередной колумбийский "допинг". 
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+2
Владимир Иванович
А почему не 200 лимонов? От жадности этот ахметка давно мозгами двинулся...
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+2
Александр Чернокур
Жалко что жадные сутенеры толстосумы держат парня на поводке и он сам ничего не может изменить.Передержат а потом будет как с Тайсоном .перестанет играть .Так Тайсону хоть в Бразилии нашли место 
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+1
GREEN DAY belokon
У Грилиша английский паспорт а это большая надбавка к его стоимости, а что Мудрик? Легионер из слабого чемпионата, который проводит свой первый хороший сезон, какие 100+? 
Ответить
+1
Gargantua
неужели даже 40 никто не дает?
жалко Мишу
он действительно хороший талантливый парень, но нужно было головой думать когда контракт продлевал
Ответить
+1
DK1961
серун опять укололся. А вообще движок от аккумулятора столько стоить не может
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0
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