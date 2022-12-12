Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о стоимости главного таланта команды Михаила Мудрика.

«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги, иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», - сказал Срна.

В этом сезоне во всех матчах за «Шахтер» Мудрик провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, зачем «Шахтер» предложил Мудрика «Реалу» и «Барселоне».