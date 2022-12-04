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Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 19:51 |
2301
4

СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне

«Горняки» надеются, что топ-клубы в процессе торгов существенно взвинтят стоимость вингера

04 декабря 2022, 19:51 |
2301
4
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» готов в январе рассмотреть возможность продажи 21-летнего вингера Михаила Мудрика.

Сделать это «горняки» хотят за приемлемую сумму, однако платить «Шахтеру» 100 миллионов евро, в которые дончане изначально оценили своего таланта, пока желающих нет.

По этой причине «Шахтер», по данным СМИ, и снизил запросную стоимость на игрока до 47 миллионов евро (40 миллионов фунтов), чтобы привлечь к торгам максимально возможное количество клубов.

Услуги Мудрика были предложены испанским грандам «Реалу» и «Барселоне». В «Шахтере» рассчитывают, что активный интерес этих клубов приведет к активизации торгов по вингеру, что поможет украинскому клубу максимально увеличить стоимость на футболиста, продав того по наивысшей цене.

В Англии главным претендентом на Мудрика пресса считает «Арсенал», однако сегодня появилась информация о том, что главный тренер «канониров» Микель Артета пока не принял решение о целесообразности январской покупки Мудрика.

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Артета еще не принял решение по трансферу Мудрика
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Источник El Nacional
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Комментарии 4
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Александр Чернокур
Этого Мудрика уже всем суют как мешок картошки ..Неужели им самим этим шазтеровсим барыгам не стыдно .все же это человек .Скоро будет так что всех станет тошнить от этого Мудрика и всем спротивит.Если он кому-то нужен то его сами найдут 
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+2
GloryUkraine
Бажаю Мудрику здійснити мрію, перейти в сильну команду, але ця епопея вже стає смішною.
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+1
adidas77
- Вам денег не дадут, вы унылые задроты...
Це я про подання матеріалу про Мудрика.
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0
zhyr
Фаті, Вінісіус на вихід)))
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0
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