СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
«Горняки» надеются, что топ-клубы в процессе торгов существенно взвинтят стоимость вингера
Донецкий «Шахтер» готов в январе рассмотреть возможность продажи 21-летнего вингера Михаила Мудрика.
Сделать это «горняки» хотят за приемлемую сумму, однако платить «Шахтеру» 100 миллионов евро, в которые дончане изначально оценили своего таланта, пока желающих нет.
По этой причине «Шахтер», по данным СМИ, и снизил запросную стоимость на игрока до 47 миллионов евро (40 миллионов фунтов), чтобы привлечь к торгам максимально возможное количество клубов.
Услуги Мудрика были предложены испанским грандам «Реалу» и «Барселоне». В «Шахтере» рассчитывают, что активный интерес этих клубов приведет к активизации торгов по вингеру, что поможет украинскому клубу максимально увеличить стоимость на футболиста, продав того по наивысшей цене.
В Англии главным претендентом на Мудрика пресса считает «Арсенал», однако сегодня появилась информация о том, что главный тренер «канониров» Микель Артета пока не принял решение о целесообразности январской покупки Мудрика.
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