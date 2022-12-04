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  4. Артета еще не принял решение по трансферу Мудрика
Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 10:20 |
1217
3

Артета еще не принял решение по трансферу Мудрика

«Арсенал» остается главным претендентом на украинского вингера

04 декабря 2022, 10:20 |
1217
3
Артета еще не принял решение по трансферу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Левый вингер «Шахтера» Михаил Мудрик может в январское трансферное окно покинуть УПЛ и продолжить карьеру в Европе.

Главным претендентом на футболиста называется «Арсенал», однако наставник лондонской команды Микель Артета, который является поклонником таланта Мудрика, все еще не принял окончательного решения относительно потенциального трансфера. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

«В «Арсенале» полагают, что Мудрик хотел бы присоединиться к ним, но Микель Артета еще не принял решение. Хотя ему и нравится игрок, а «Арсенал» хотел бы укрепить эту позицию, во внимание принимается высокая цена», - заявил Джейкобс.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» якобы готов существенно снизить запросную стоимость Мудрика – с 90 до 40 миллионов фунтов, хотя впоследствии другие источники опровергли эту информацию.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы Арсенал Лондон трансферы УПЛ Микель Артета
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Источник Give me Sport
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Комментарии 3
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pricolist
Нарешті справжні новини, а не оцей ваш чемпіонат світу 
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+5
Александр Чернокур
Артета никогда не возьмёт Мудрика .Дело не в цене. Посмотрите как играет Арсенал в одно касание .быстро разыгрывают многоходовки .Игры шахтера в стиле беги Мудрик беги здесь нет 
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+2
Александр Чернокур
Ваша песенкапропета начнем с нового куплета .Никто никакого Мудрика не покупает .Летом покупали каждый день а теперь новаясага на всю зиму .Будет играть в Шахтере до пенсии .Когда все провожали Забарного в Тотнхэм слезы лили и в конце все же спросили правда что у Забарного последний матч был в Динамо .Луческу рассмеялся .Это сказки и выдумки журналистов 
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+2
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