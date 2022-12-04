Артета еще не принял решение по трансферу Мудрика

Левый вингер «Шахтера» Михаил Мудрик может в январское трансферное окно покинуть УПЛ и продолжить карьеру в Европе.

Главным претендентом на футболиста называется «Арсенал», однако наставник лондонской команды Микель Артета, который является поклонником таланта Мудрика, все еще не принял окончательного решения относительно потенциального трансфера. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

«В «Арсенале» полагают, что Мудрик хотел бы присоединиться к ним, но Микель Артета еще не принял решение. Хотя ему и нравится игрок, а «Арсенал» хотел бы укрепить эту позицию, во внимание принимается высокая цена», - заявил Джейкобс.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» якобы готов существенно снизить запросную стоимость Мудрика – с 90 до 40 миллионов фунтов, хотя впоследствии другие источники опровергли эту информацию.