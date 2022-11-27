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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:59
2133
2

Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика

Этим обстоятельством готов воспользоваться «Арсенал»

27 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:59
2133
2
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
shakhtar.com. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» в январе будет готов осуществить трансфер 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Канониры», по данным источника, очертили рамки предстоящего договора с «Шахтером», который стал более реальным после того, как украинский клуб пошел на существенное понижение запросной стоимости игрока.

Если ранее «горняки» настаивали на том, чтобы выручить от продажи Мудрика 90 миллионов фунтов, то теперь готовы отпустить вингера за 40 миллионов фунтов плюс возможные бонусы.

Сам Мудрик хочет продолжить карьеру именно в «Арсенале», и не последнюю роль в таком решении играет присутствие в стане «канониров» еще одного украинца, также прошедшего через академию «Шахтера», Александра Зинченко.

Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить «Шахтеру» за Мудрика 80 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
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Источник Daily Mirror
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Kain_X_Rain
Получается Перес переплатил ))))))
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Цікаво... 
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