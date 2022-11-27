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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 09:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:04
5015
11

Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика

Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой

27 ноября 2022, 09:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:04
5015
11
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик намерен в ближайшее трансферное окно сменить клуб и стать игроком лондонского «Арсенала». К переходу в стан «канониров» склоняется и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.

Источник утверждает, что наставник «Арсенала» Микель Артета получит от клуба поддержку в проведении этих трансферов. Лондонский клуб сейчас является единоличным лидером таблицы английской Премьер-лиги и имеет хорошие турнирные перспективы.

Как известно, и Мудрик, и Тилеманс находятся в поле зрения многих европейских клубов. Однако для обоих игроков приоритетным является переход именно в «Арсенал».

Трансфер Тилеманса не будет дорогим, ведь у игрока будущим летом истекает срок действия контракта. А вот трансферная стоимость Мудрика оценивается примерно в 86 млн фунтов.

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Источник CBS Sports
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Комментарии 12
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Александр Чернов
После вчерашнего шедеврального матча Месси его стоимость значительно поднялась и теперь ПСЖ не придется доплачивать шахтёру а будет чисто обмен Месси на Мудрика между клубами 
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+5
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Alex Danchenko
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+2
Tom
гарна реклама cbs sport, але про мудрильника ні слова
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+2
Lesovij7
Никто не заплатит за него больше 50 млн. Это факт. 
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+2
Dar Veter
Потом выяснится, что  это Аль-Айн, и станет ясен приезд Реброва в Украину.
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+1
Tom
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+1
Умник
Когда Шахтер купит кого то зимой, тогда поверю в продажу Мудрыка.
Сейчас это самоубийство для клуба.
В матче с Днепром тупо команда зависела от Миши.
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0
DK1961
Никуда не перейдет. Ахмет не отпустит, вся автобусная тактика с надеждой на голы Мудрика впереди тогда не состоится. Так что все это бла-бла-бла 
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0
Злий Глобинець
Мабуть що так воно і буде. Арсенал націлився на виграш АПЛ і гостро потребує підсилення.
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-4
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