Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик намерен в ближайшее трансферное окно сменить клуб и стать игроком лондонского «Арсенала». К переходу в стан «канониров» склоняется и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.

Источник утверждает, что наставник «Арсенала» Микель Артета получит от клуба поддержку в проведении этих трансферов. Лондонский клуб сейчас является единоличным лидером таблицы английской Премьер-лиги и имеет хорошие турнирные перспективы.

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Как известно, и Мудрик, и Тилеманс находятся в поле зрения многих европейских клубов. Однако для обоих игроков приоритетным является переход именно в «Арсенал».

Трансфер Тилеманса не будет дорогим, ведь у игрока будущим летом истекает срок действия контракта. А вот трансферная стоимость Мудрика оценивается примерно в 86 млн фунтов.