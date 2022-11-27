Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик намерен в ближайшее трансферное окно сменить клуб и стать игроком лондонского «Арсенала». К переходу в стан «канониров» склоняется и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс.
Источник утверждает, что наставник «Арсенала» Микель Артета получит от клуба поддержку в проведении этих трансферов. Лондонский клуб сейчас является единоличным лидером таблицы английской Премьер-лиги и имеет хорошие турнирные перспективы.
Как известно, и Мудрик, и Тилеманс находятся в поле зрения многих европейских клубов. Однако для обоих игроков приоритетным является переход именно в «Арсенал».
Трансфер Тилеманса не будет дорогим, ведь у игрока будущим летом истекает срок действия контракта. А вот трансферная стоимость Мудрика оценивается примерно в 86 млн фунтов.
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