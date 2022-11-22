Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Мадридский «Реал» всерьез оценивает перспективу январского подписания 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Президент «бланкос» Флорентино Перес готов заплатить за украинского таланта 80 миллионов евро, но «Реалу» предстоит выиграть конкуренцию за право оформить трансфер Мудрика у «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Перес убежден, что у Мудрика есть талант, благодаря которому украинец станет ключевой фигурой для команды Карло Анчелотти.

Впрочем, в случае подписания Мудрика «Реалу» придется расстаться с Марко Асенсио. Контракт испанца истекает летом 2023 года, и в последнее время мадридцы вели с футболистом переговоры о его продлении, однако в случае реализации плана Переса относительно Мудрика ситуация с Асенсио может кардинально измениться.

Ранее сообщалось, что руководство «Шахтера» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро.