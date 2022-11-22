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  4. Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 16:02 |
2096
6

Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Устроит ли эта сумма донецкий клуб?

22 ноября 2022, 16:02 |
2096
6
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Мадридский «Реал» всерьез оценивает перспективу январского подписания 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Президент «бланкос» Флорентино Перес готов заплатить за украинского таланта 80 миллионов евро, но «Реалу» предстоит выиграть конкуренцию за право оформить трансфер Мудрика у «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Перес убежден, что у Мудрика есть талант, благодаря которому украинец станет ключевой фигурой для команды Карло Анчелотти.

Впрочем, в случае подписания Мудрика «Реалу» придется расстаться с Марко Асенсио. Контракт испанца истекает летом 2023 года, и в последнее время мадридцы вели с футболистом переговоры о его продлении, однако в случае реализации плана Переса относительно Мудрика ситуация с Асенсио может кардинально измениться.

Ранее сообщалось, что руководство «Шахтера» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Реал Мадрид трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Флорентино Перес Марко Асенсио
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Источник El Desmarque
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Комментарии 8
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nicksaf
Ну, никак не угомонятся с этим мурчиком. Никто  не собирается его покупать за такие деньги.
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+5
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Умник
Я думал Чемпионат Мира как то повлиял на спорт.юа
А нее.
Все таки надо идти до конца
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+4
Віталій Яценко
Ага, і посадити Вінісіуса на лавку... Ох уж цей Перес
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+3
pricolist
І замість кого він буде грати? Вінісіус ключовий гравець Реалу. З правого флангу Мудрик грати не буде, так як він правша. Тому більше схоже на качку. 
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+1
Gargantua
а при чем тут Асенсио?
им надо расстаться с Винисиусом. Или посадить его на лавку под 80-миллионного Мудрика.
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+1
Maks Maks
Як мурзік перейде в Реал, якщо його вже купили Арсенал та ПСЖ?)
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-1
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