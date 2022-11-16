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  4. Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 16 ноября 2022, 19:57
1623
8

Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро

Дарио Срна и Сергей Палкин уверены в стоимости украинского хавбека

16 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 16 ноября 2022, 19:57
1623
8
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
ФК Шахтер

Руководство «Шахтера» хочет хорошо заработать на продаже хавбека Михаила Мудрика, поэтому в клубе оценивают потенциальный трансфер в 100 миллионов евро.

Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
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Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник

«Не я определяю цену, а рынок. Антони, Грилиш - это игроки, которые стоили 100 миллионов евро. А для меня Мудрик не хуже, чем они. Был еще Санчо из «Боруссии» Дортмунд. Мы хотим только уважения», — сказал директор клуба по футболу Дарио Срна.

Примерно такое же мнение у генерального директора клуба Сергея Палкина.

«Клубы понимают, что Мудрик - дорогой игрок. Никто не приходит и не говорит: давайте сюда Мудрика, вот вам 50 миллионов. Но правильный момент еще придет. Определенно будет момент, когда большой клуб даст 100 миллионов».

«Сейчас Мудрик показывает только 60% своих возможностей. И постепенно он будет развиваться, поэтому в будущем точно может стоить 100 миллионов», — уверен Палкин.

Сам игрок, чей контракт истекает только в 2026 году, уже дает понять, что хочет как можно скорее перебраться в более сильный чемпионат.

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Источник The Athletic
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Комментарии 8
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Tom
знову? вангую до вечора буде ще дві новини про Мудрика
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+2
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BekXan
Та хоть 300 хто його купить за таку суму?
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+1
Александр Чернов
Чем беднее страна тем больше аппетиты и желания сорвать куш .На самом деле игрок стоит ровно столько сколько записано в договоре когда состоится трансфер .А мечтать о 100 или 200 млн это все равно что голодный мечтает о жареном огромном стейке .Тем паче если пойдут травмы он будет стоить ноль 
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+1
⬆️
Но как заявил его агент пока никто его не покупает
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0
Gargantua
в феврале этого года Мудрик продлил контракт.
погнался за быстрыми деньгами.
Теперь будет кусать себя за жопу.
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0
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