Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро

Руководство «Шахтера» хочет хорошо заработать на продаже хавбека Михаила Мудрика, поэтому в клубе оценивают потенциальный трансфер в 100 миллионов евро.

Больше в нашем Viber Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник

«Не я определяю цену, а рынок. Антони, Грилиш - это игроки, которые стоили 100 миллионов евро. А для меня Мудрик не хуже, чем они. Был еще Санчо из «Боруссии» Дортмунд. Мы хотим только уважения», — сказал директор клуба по футболу Дарио Срна.

Примерно такое же мнение у генерального директора клуба Сергея Палкина.

«Клубы понимают, что Мудрик - дорогой игрок. Никто не приходит и не говорит: давайте сюда Мудрика, вот вам 50 миллионов. Но правильный момент еще придет. Определенно будет момент, когда большой клуб даст 100 миллионов».

«Сейчас Мудрик показывает только 60% своих возможностей. И постепенно он будет развиваться, поэтому в будущем точно может стоить 100 миллионов», — уверен Палкин.

Сам игрок, чей контракт истекает только в 2026 году, уже дает понять, что хочет как можно скорее перебраться в более сильный чемпионат.