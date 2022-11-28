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  4. Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 16:10 |
996
2

Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»

Инсайдер полагает, что «горняки» не продадут свою звезду дешевле 65 миллионов евро

28 ноября 2022, 16:10 |
996
2
Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
shakhtar.com. Михаил Мудрик

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о том, что руководство «Шахтера» якобы пошло на существенное снижение запросной стоимости вингера Михаила Мудрика.

«Арсенал» проявлял интерес к Кристиану Пулишичу, но я все еще понимаю, что Михаил Мудрик является их ключевым приоритетом в январе. Летом «Челси» не слишком хотел отдавать Пулишича в аренду, но посмотрим, какие предложения поступят ему в январе».

«И просто уточню по поводу вчерашней информации – я ничего не знаю о якобы снижении «Шахтером» требований по Мудрику. Летом его оценили примерно в 40 миллионов евро, но его невероятная форма означает, что стоимость изменилась и может продолжать меняться. Последнее, что мне говорили – это, вероятно, не менее 65 миллионов евро», - сказал Романо.

Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить «Шахтеру» за Мудрика 80 миллионов евро.

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Источник Caughtoffside
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Footbulka
Ахаха я валяюся
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Gargantua
Фабрицо рассчитывал на чаевые от 100 миллионов а тут такое...
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