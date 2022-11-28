Фабрицио РОМАНО: «Ничего не знаю о якобы снижении Шахтером цены на Мудрика»
Инсайдер полагает, что «горняки» не продадут свою звезду дешевле 65 миллионов евро
Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о том, что руководство «Шахтера» якобы пошло на существенное снижение запросной стоимости вингера Михаила Мудрика.
«Арсенал» проявлял интерес к Кристиану Пулишичу, но я все еще понимаю, что Михаил Мудрик является их ключевым приоритетом в январе. Летом «Челси» не слишком хотел отдавать Пулишича в аренду, но посмотрим, какие предложения поступят ему в январе».
«И просто уточню по поводу вчерашней информации – я ничего не знаю о якобы снижении «Шахтером» требований по Мудрику. Летом его оценили примерно в 40 миллионов евро, но его невероятная форма означает, что стоимость изменилась и может продолжать меняться. Последнее, что мне говорили – это, вероятно, не менее 65 миллионов евро», - сказал Романо.
Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить «Шахтеру» за Мудрика 80 миллионов евро.
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